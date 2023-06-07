Около семи человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки выясняют информацию о пропавших без вести жителях после прорыва Каховской ГЭС. По словам мэра города Владимира Леонтьева, предварительно, неизвестно местонахождение семерых человек.

«Предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Также он добавил, что село Корсунка, расположенное на левом берегу Днепра, полностью ушло под воду. По крыши оказались затоплены Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Херсонской области и Новокаховского городского округа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.