Около семи человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Власти региона пытаются добыть хоть какую-то информацию об их местонахождении.
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Власти Новой Каховки выясняют информацию о пропавших без вести жителях после прорыва Каховской ГЭС. По словам мэра города Владимира Леонтьева, предварительно, неизвестно местонахождение семерых человек.
«Предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были», — цитирует Леонтьева ТАСС.
Также он добавил, что село Корсунка, расположенное на левом берегу Днепра, полностью ушло под воду. По крыши оказались затоплены Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели власти Херсонской области и Новокаховского городского округа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.
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