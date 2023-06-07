«Настоящий экоцид»: вице-премьер Абрамченко об атаке на Каховскую ГЭС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Вице-премьер Абрамченко: киевский режим устроил экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС

«Настоящий экоцид»: вице-премьер Абрамченко об атаке на Каховскую ГЭС

Фото: Стурит Валерий / ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС Спецоперация

Уникальные природные комплексы утратили свою ценность.

Киевский режим устроил экоцид в Херсонской области, устроив атаку на Каховскую ГЭС. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

«Уникальные природные комплексы, нижнеднепровский национальный парк и Гилея из-за прорыва Каховской ГЭС надолго утратили ценность», — заявили Абрамченко.

По ее словам, власти приняли все необходимые меры для стабилизации ситуации и планируют обеспечить население и объекты экономики водой.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС.

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