«Настоящий экоцид»: вице-премьер Абрамченко об атаке на Каховскую ГЭС
Вице-премьер Абрамченко: киевский режим устроил экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС
Фото: Стурит Валерий / ТАСС
Уникальные природные комплексы утратили свою ценность.
Киевский режим устроил экоцид в Херсонской области, устроив атаку на Каховскую ГЭС. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
«Уникальные природные комплексы, нижнеднепровский национальный парк и Гилея из-за прорыва Каховской ГЭС надолго утратили ценность», — заявили Абрамченко.
По ее словам, власти приняли все необходимые меры для стабилизации ситуации и планируют обеспечить население и объекты экономики водой.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС.
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