Броня крепка: лучшее видео из зоны СВО за день

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Танкисты продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

Танкисты продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений.

Также МО РФ показало боевую подготовку военнослужащих-контрактников на одном из полигонов на юге страны.

Интенсивные тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции.

Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки.

Тема:
Спецоперация
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