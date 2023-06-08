Броня крепка: лучшее видео из зоны СВО за день

Танкисты продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Западного военного округа на передовых позициях на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
Танкисты продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.
Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений.
Также МО РФ показало боевую подготовку военнослужащих-контрактников на одном из полигонов на юге страны.
Интенсивные тренировки проводятся под руководством опытных инструкторов из числа участников специальной военной операции.
Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с различными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки.
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