Шойгу: ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении
Однако планы террористов не осуществились.
Фото, видео: Ноябрев Иван / ТАСС; Минобороны РФ
Боевики киевского режима предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он уточнил, что 47-й механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) численностью до 1500 террористов и 150 единиц техники попыталась наступать ночью, в 01:30.
«Силами разведки противник был своевременно обнаружен, нанесен превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами», — сказал министр.
Таким образом, противник был отброшен с большими потерями: были ликвидированы 30 танков, 11 боевых машин пехоты и до 350 боевиков. Бой длился около двух часов.
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт противника на краснолиманском направлении.
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