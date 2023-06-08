В ЛНР рассказали об уничтожении командного пункта ВСУ, руководящего наступлением

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Марочко: артиллерия РФ уничтожила офицеров ВСУ, руководивших наступлением у Белогоровки

В ЛНР рассказали об уничтожении командного пункта ВСУ, руководящего наступлением

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Там, возможно, находились иностранцы из блока НАТО.

Российские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт противника на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«Был уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка», — говорится в сообщении.

Также известно о том, что в данном командном пункте находились офицеры Вооруженных сил Украины, и, по неподтвержденной информации, — иностранцы из блока НАТО.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска.

Тема:
Спецоперация
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