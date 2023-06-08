Сентябрьские выборы мэра Москвы пройдут в три дня

Власти уже наблюдали позитивный опыт проведения голосования в несколько дней. Предыдущая практика была рождена в связи с пандемией и карантинными мероприятиями.

Сентябрьские выборы на пост мэра Москвы будут длиться три дня. Начнется голосование 8 числа, а закончится — 10-го. Решение было приято в рамках заседания Мосгоризбиркома, передает агентство РИА Новости.

Секретарь ведомства Владимир Попов предложил провести голосование на выборах городского главы столицы, а также выборах в органы местного самоуправления города в единый день голосования 2023 года — 10 сентября и растянуть его на три дня. Инициатива была поддержана единогласно.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что ведомство уже наблюдало позитивный опыт проведения голосования в несколько дней. Тогда это было необходимостью, обусловленной ограничительными мерами в связи с коронавирусной инфекцией. Практика позволила большему числу людей отдать свои голоса на выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, поддержит ли президент РФ Владимр Путин кандидатуру действующего мэра Москвы Сергея Собянина на выборах городского главы в сентябре.