«Борьба за мирное небо»: Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 16 0

Собянин: Москва активно помогает бойцам ВС России на передовой

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
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Мэр Москвы отметил, что городские власти ежедневно защищают небо над столицей вместе с Вооруженными силами России.

Москва активно и регулярно помогает российским военнослужащим на передовой. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил на торжественной церемонии инаугурации в концертном зале «Зарядье».

«Это борьба за людей, за их таланты, за то, чтобы над нами было мирное небо. И это сегодня не пустые слова, потому что мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой», — отметил Собянин.

По его словам, власти Москвы ежедневно работают над безопасностью города совместно с Вооруженными силами РФ.

Одержавший победу на выборах Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На торжественной церемонии инаугурации градоначальник принес присягу и пообещал честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности и служить процветанию города.

На прошедших выборах Сергей Семенович получил поддержку более чем 75% избирателей. Такой показатель, отметил во время своего поздравления президент России, говорит о высоком уровне доверия к мэру со стороны горожан и власти.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы.

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