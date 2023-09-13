Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина мэром Москвы. Соответствующая информация была опубликована на сайте Мосгоризбиркома.

Результаты состоявшихся в минувшие выходные выборов были подтверждены в рамках заседания МГИК накануне, 12 сентября. Члены комиссии постановили, что действующим столичным мэром стал Сергей Собянин.

Уточняется, что за него отдали голоса 2 499 114 москвичей, что составило 76,39% избирателей. Выборы были признаны комиссией состоявшимися, а их результаты действительными.

В Мосгоризбиркоме ранее отмечали, что Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города. На втором месте рейтинга с 8,11% голосов расположился Леонид Зюганов, а следом за ним — Борис Чернышов с 5,61% голосов.

В минувшие дни выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах, включая новые регионы РФ. Прямые выборы глав регионов прошли в 21 регионе. В 25 областях голосование прошло с применением системы дистанционного электронного голосования.

Ранее 5-tv.ru писал, что председатель ЦИК Элла Памфилова высоко оценила выборы в новых регионах РФ.