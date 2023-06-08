Песков: поддержка Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы очевидна

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Российский президент высоко оценивает результаты труда действующего городского главы.

Песков: поддержка Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы очевидна

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Президент России Владимир Путин поддержит кандидатуру Сергея Собянина на сентябрьских выборах мэра Москвы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во время общения с журналистами.

«Поддержка президента очевидна», — прокомментировал он.

По словам Пескова, глава государства наблюдает за работой действующего городского главы и высоко оценивает ее. Официальный представитель Кремля отметил, что под руководством Собянина столица вышла на новый уровень. Москва превратилась в передовой город, который является образцом для других во многих сферах.

«Задает тренды почти во всех областях развития», — заключил Песков.

В сентябре 2023 года в столице состоятся выборы мэра. Точная дата была назначена на 10 число, а это значит, что был дан старт началу избирательной кампании.

Ранее 5-tv.ru писал, как была назначена дата проведения выборов губернатора Московской области.

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