«Столица задает стандарты»: Путин анонсировал пятилетку реновации в Москве

В ближайшие пять лет москвичей будут ждать более комфортные условия проживания: современные дома, улицы и городские скверы.

Предстоящие пять лет станут для Москвы периодом активного продвижения реновации. Об этом заявил Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации мэра Москвы в концертном зале «Зарядье».

«Предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей», — отметил президент.

Так, москвичей будут ждать более комфортные условия проживания: современные дома, улицы и городские скверы. Глава государства отметил особую роль столицы для всей страны.

«Москва задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий нашей страны», — подчеркнул Путин.

Одержавший победу на выборах Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На торжественной церемонии инаугурации градоначальник принес присягу и пообещал честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности и служить процветанию города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой.