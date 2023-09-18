«Столица задает стандарты»: Путин анонсировал пятилетку реновации в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

Путин: предстоящие пять лет станут периодом активной реновации в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы мэра Москвы — 2023

В ближайшие пять лет москвичей будут ждать более комфортные условия проживания: современные дома, улицы и городские скверы.

Предстоящие пять лет станут для Москвы периодом активного продвижения реновации. Об этом заявил Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации мэра Москвы в концертном зале «Зарядье».

«Предстоящие пять лет станут в Москве временем активного продвижения реновации, а это также новое, более высокое качество жизни людей», — отметил президент.

Так, москвичей будут ждать более комфортные условия проживания: современные дома, улицы и городские скверы. Глава государства отметил особую роль столицы для всей страны.

«Москва задает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий нашей страны», — подчеркнул Путин.

Одержавший победу на выборах Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На торжественной церемонии инаугурации градоначальник принес присягу и пообещал честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности и служить процветанию города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой.

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