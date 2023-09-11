Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города

В Мосгоризбиркоме его поздравили с безоговорочной победой.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Действующий столичный мэр Сергей Собянин победил на выборах городского градоначальника во всех районах Москвы. Об этом проинформировали в Московской городской избирательной комиссии по итогам обработки голосов.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова обратилась к победителю и поздравила его с безоговорочной победой. Она обратила внимание на то, что Собянин не проиграл ни на одном из участков.
Избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Кандидат Собянин набрал в общей сложности 2 499 114 голосов избирателей, что составило 76,39% от общего числа. Таким образом, он был переизбран москвичами на новый срок.
На втором месте рейтинга с 8,11% голосов расположился Леонид Зюганов, а следом за ним — Борис Чернышов с 5,61% голосов.
В минувшие дни выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах, включая новые регионы РФ. Прямые выборы глав регионов прошли в 21 регионе. В 25 областях голосование прошло с применением системы дистанционного электронного голосования.
Ранее 5-tv.ru писал, что 13 губернаторов сохранили свои посты по итогам выборов.
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