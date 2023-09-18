«Служить процветанию города»: Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Фото, видео: © РИА Новости / Геодакян Артем; 5-tv.ru
После присяги мэр также поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании.
Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. На торжественной церемонии инаугурации в концертном зале «Зарядье» градоначальник принес присягу.
«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности и служить процветанию города», — заявил он.
После присяги мэр также поблагодарил москвичей за высокую оценку во время избирательной кампании, а также президента России и все правительство за огромную поддержку, которая оказывается Москве.
«Отдельные слова благодарности Правительству Московской области, с которым мы вместе реализуем масштабные программы. И огромные слова благодарности миллионам горожан, которые, не покладая рук, благодаря своему таланту и умениям реализовали масштабные программы мирового уровня», — подчеркнул мэр города.
С вступлением в должность мэра Собянина ранее поздравил президент РФ. Глава государства отметил высокий уровень доверия москвичей к своему градоначальнику, а также поблагодарил его за прорывную модернизацию города и значимые результаты работы во всех сферах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Собянин открыли четвертый диаметр наземного метро Москвы.
- 18 сент
- «Борьба за мирное небо»: Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой
- 18 сент
- «Высокий уровень доверия»: Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы
- 13 сент
- Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина избранным мэром столицы
- 12 сент
- Запад организовал 175 тысяч безуспешных кибератак на российский ЦИК за время выборов
- 11 сент
- Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы во всех районах города
- 11 сент
- Единый день голосования в России: итоги выборов
- 11 сент
- В России завершился Единый день голосования: итоги
- 10 сент
- Собянин лидирует на выборах мэра Москвы, набрав более двух миллионов голосов
- 10 сент
- Избирательные участки закрылись в Центральной России в Единый день голосования
- 10 сент
- Блиновская отпросилась из-под домашнего ареста и проголосовала на выборах
Читайте также
72%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?