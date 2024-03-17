Россияне активно проявляли свою гражданскую позицию не только на избирательных участках очно, но и пользовались ДЭГ.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra
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Голосование на выборах президента завершилось в России. Последние избирательные участки — в Калинигнградской области — закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 — по московскому).
Россияне активно проявляли свою гражданскую позицию не только на избирательных участках очно, но и пользовались ДЭГ. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила 94%. По данным Центризбиркома на 21:00, очная явка превысила 73%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участие в выборах принимали, в частности, жители новых регионов страны, а также военнослужащие. Так, боец с позывным Марс, неоднократно отметил, что выборы для него — самая настоящая традиция, праздник, и выполнить свой гражданский долг обязан каждый. Ведь это не просто выбор кандидата — это выбор будущего страны.
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