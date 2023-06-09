Сверхнадежный щит: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2У» и «Бук-М3» Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

В ходе проведения специальной военной операции расчеты зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Западного военного округа круглосуточно продолжают обеспечивать войскам сверхнадежный щит от нападения воздушных объектов противника.

ЗРК могут поражать в своем диапазоне высот и дальности все типы целей.

Также МО РФ показало, как расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили метод «огневого прочесывания» в ходе удара по противнику на Красно-Лиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Первый удар был нанесен по скоплению живой силы и легкобронированной технике противника, находившейся на удалении около 10 км в лесистой местности, второй — по перемещению остатков противника.

Применение метода «Огневого прочесывания» позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА.