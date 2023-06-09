Тело погибшей женщины обнаружили в зоне затопления под Херсоном

В зоне затопления в Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС найдено тело погибшей женщины, сообщают источники из экстренных служб.

«В ходе проведения спасательных работ обнаружено тело женщины 1939 года рождения, она стала восьмой жертвой», — уточнил информатор.

Помимо этого, в 17 населенных пунктах количество жилых домов, оказавшихся под водой, увеличилось почти до 22,3 тысячи.

«Уровень воды в Новой Каховке снизился на два метра, до десяти метров», — добавил собеседник в беседе с ТАСС.

Прежде в этот день стало известно о том, что сотрудники МЧС России спасли более 1,5 тысячи жителей подтопленных территорий Херсонской области.

Всего спасатели вывезли из зоны более пяти тысяч человек. Среди них 178 детей и 66 маломобильных граждан.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС случился в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. Как результат, десять населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

Станция почти ушла под воду. В зоне подтопления оказались Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

7 июня поступила информация о том, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани.

Ситуация в этих районах крайне тяжелая. Спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины с правого берега Днепра.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры масштабов разрушения Каховской ГЭС с вертолета.