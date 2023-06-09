Масштаб разрушения: появились кадры Каховской ГЭС с вертолета
Скорость течения Днепра после диверсии возросла в 10 раз.
Фото, видео: Оперативный штаб Новой Каховки / ТАСС; 5-tv.ru
Появились новые кадры разрушенной Каховской ГЭС. Вот так она выглядит на третий день после подрыва.
С вертолета хорошо виден масштаб бедствия. Само здание ГЭС повалено, вокруг него все снесено потоками.
О размахе катастрофы можно судить и по съемкам населенных пунктов, расположенных ниже. Скорость течения Днепра выросла в 10 раз.
Число погибших в результате подъема воды увеличилось до семи человек. Эвакуированы уже пять тысяч жителей.
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