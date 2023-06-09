Масштаб разрушения: появились кадры Каховской ГЭС с вертолета

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Скорость течения Днепра после диверсии возросла в 10 раз.

Фото, видео: Оперативный штаб Новой Каховки / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

Появились новые кадры разрушенной Каховской ГЭС. Вот так она выглядит на третий день после подрыва.

С вертолета хорошо виден масштаб бедствия. Само здание ГЭС повалено, вокруг него все снесено потоками.

О размахе катастрофы можно судить и по съемкам населенных пунктов, расположенных ниже. Скорость течения Днепра выросла в 10 раз.

Число погибших в результате подъема воды увеличилось до семи человек. Эвакуированы уже пять тысяч жителей.

Тема:
Подрыв Каховской ГЭС
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