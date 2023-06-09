Масштаб разрушения: появились кадры Каховской ГЭС с вертолета

Появились новые кадры разрушенной Каховской ГЭС. Вот так она выглядит на третий день после подрыва.

С вертолета хорошо виден масштаб бедствия. Само здание ГЭС повалено, вокруг него все снесено потоками.

О размахе катастрофы можно судить и по съемкам населенных пунктов, расположенных ниже. Скорость течения Днепра выросла в 10 раз.

Число погибших в результате подъема воды увеличилось до семи человек. Эвакуированы уже пять тысяч жителей.