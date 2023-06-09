«Будем разбираться»: на Украине назвали условия для мирного соглашения с Россией

Что предложил киевский режим?

На Украине заговорили о том, что, если Россия вдруг изменит цели своей специальной военной операции, то возможность мирного соглашения уже будет прослеживаться. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Его слова приводит NV.ua.

«Интерес россиян был озвучен — это „денацификация“, „демилитаризация“, „деНАТОзация“. Если они изменились, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться», — сказал Резников.

Кстати, до этого президент России Владимир Путин заявил, что открыт для обсуждения вариантов мирного достижения целей спецоперации на Украине, однако коллективный Запад не дает такой возможности.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин открыт к контактам для достижения целей СВО иными путями.