Боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 46 0

Киевский режим продолжает отдавать преступные приказы, несмотря на то, что сотни людей оказались в беде после прорыва Каховской ГЭС.

Боевики ВСУ из минометов обстреливают лодки российских спасателей под Херсоном

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация Подрыв Каховской ГЭС

Пособники киевского режима обстреливают лодки российских спасателей, которые помогают оказавшимся в беде людям после прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщили местные власти.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. ЧП привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Российские власти неоднократно указывали на причастность киевского режима в диверсии.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские террористы атаковали детский сад под Херсоном.

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