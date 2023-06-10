Звезды РФ и Белоруссии выступили на одной сцене в честь Дня России в Минске

В столице Белоруссии состоялся концерт, приуроченный ко Дню России. О подробностях мероприятия, которое прошло накануне, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Концерт ко Дню России прошел прямо в центре Минска.

«Это одна из главных площадок города и, наверное, самая удобная для зрителей», — отметила корреспондент.

Среди знаменитостей белорусской и российской сцены были — группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Зара, Василий Герелло и другие исполнители.

«Вы посмотрите на площадь, что творится. Вы посмотрите на флаги. Видно, что это общий праздник, общее действо», — подчеркнул певец Денис Майданов.

По словам корреспондента, удивлением для зрителей стало выступление певицы Зары. На середине песни она ушла со сцены, спустилась в толпу и продолжила петь с поклонниками.

Отмечается, что концерт посетили не только жители Минска, послушать кумиров приехали туристы из России и жители других городов братской страны.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Он отметил, что это событие является знаковым подтверждением «нерушимой дружбы» стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Денис Майданов принял участие в большом «выездном концерте» в Белоруссии.