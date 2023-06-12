Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 37 0

Лидер КНДР выразил полную поддержку российскому народу.

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
День России 2023

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК) со ссылкой на соответсвующую телеграмму.

Так, Ким Чен Ын выразил поддержку и солидарность со стороны КНДР с российским народом, а также готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между странами.

«Корейско-российская дружба является ценным стратегическим имуществом наших обеих стран, а непрерывное дальнейшее развитие добрососедских отношений, сотрудничества в соответствии с велением нового времени, представляет собой незыблемую позицию Республики», — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын добавил, что Россия долгие годы формировала свою историю и культуру, показывая свое достоинство. Сегодня борьба России против усиливающейся угрозы и вызова враждебных сил, пытающихся подорвать суверенитет, безопасность и мирную жизнь страны, встречает новую переломную фазу, указал он.

«Справедливость всегда будет одерживать победу, а российский народ будет и впредь прославлять историю победы — присущую ему традицию», — указал лидер КНДР.

До этого российские космонавты с борта Международной космической стации поздравили сограждан с Днем России. Они указали, что народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские и белорусские звезды выступили на одной сцене в честь Дня России в Минске.

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