«Патриотизм и ответственность»: Путин поздравил нацию с Днем России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53 0

Путин поздравил россиян с Днем России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Тема:
День России 2023 День России

Президент отметил значимость трудовых и ратных побед предшествующих поколений.

Глава РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с Днем России. Во время своей праздничной речи он обратил внимание на значимость события для всех поколений и всех народов, проживающих в стране.

По словам президента, День России подчеркивает неразрывность многовековой российской истории и величие государства. Праздник утверждает единство многонационального населения РФ, а также теплое отношение народа к своей Родине. Путин отметил, что словами сложно передать весь спектр эмоций, которые россияне испытывают по отношению к Отечеству.

«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещано нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед», — прокомментировал лидер.

Глава государства подчеркнул, что сейчас подвиги предшествующих поколений осознаются особенно остро, а любовь к России стала присуща каждому ее жителю. Сегодня, в непростое для страны время, именно она объединяет народ и служит опорой, добавил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кириенко заявил, что России приходится бороться за право самой выбирать свое будущее.

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