Пасечник: ЛНР получила новую жизнь в составе России

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 64 0

Он указал, что Донбасс уже успел ощутить внимание со стороны государства, а также сплоченность народа.

Пасечник: ЛНР получила новую жизнь в составе России

Фото: Александр Река / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День России 2023

Луганская народная республика (ЛНР) получила новую жизнь в составе России, где государство гарантирует социальную защиту граждан. Об этом заявил врио главы региона Леонид Пасечник.

В ходе поздравления соотечественников с Днем России он отметил, что сформированные в стране традиции и духовные ценности стали надежным фундаментом для создания и развития правового и демократического государства.

День России 2023: история и традиции праздника

«Нам на Донбассе точно есть с чем сравнить. Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности», — указал Пасечник.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын также поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. Он выразил поддержку и солидарность с российским народом, а также готовность к дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России.

Тема:
День России 2023
12 июн
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
12 июн
Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России
10 июн
Звезды РФ и Белоруссии выступили на одной сцене в честь Дня России в Минске
10 июн
Майданов о праздновании Дня России в Минске: «Я русский, и я везде как дома»
9 июн
Несколько тысяч человек пришли на концерт по случаю Дня России в Минске
3 июн
Кремль: торжественный прием в честь Дня России в 2023 году не планируется
13 июн
Видео: самосвалы в Тугнуйском угольном разрезе выстроились в слово «Россия»
13 июн
Телебашню в столице Малайзии окрасили в триколор в честь Дня России — видео
13 июн
Вместе — сила: активисты «Единой России» провели праздничные акции по всей стране
13 июн
Артисты петербургского Дома музыки дали концерт в честь Дня России — видео
+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.64
0.55 89.01
0.97
В своем ритме: китайский совет дня на понедельник, 12 июня

Последние новости

9:40
Экстрасенс Череватый о ревности жены к фанаткам: «Она уже привыкла»
9:16
Макаров поставил точку в вопросе конфликта с Мусагалиевым: «Просто не сошлись»
9:02
Месси задержали на два часа в аэропорту Пекина из-за проблем с документами
8:48
Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ на краснолиманском направлении
8:32
В SIPRI указали на увеличение ядерными державами количества развернутых боеголовок
8:17
Пасечник: ЛНР получила новую жизнь в составе России

Сейчас читают

Вступившая в брак с молодым Буланова отказалась от медового месяца
До последнего украинца и «Пэтриота»: США затачивают российские «Кинжалы» своими ЗРК
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео