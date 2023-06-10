Майданов о праздновании Дня России в Минске: «Я русский, и я везде как дома»

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Рита Цветкова Эксклюзив 801 0

Майданов считает большой честью возможность выступить на концерте по случаю Дня России в Минске

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Тема:
День России День России 2023

Артист принял участие в большом «выездном концерте», который с воодушевлением был принят белорусами.

Певец, депутат и первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Денис Майданов рассказал о своих впечатлениях от концерта в Минске, посвященного празднованию Дня России. Артист часто бывает в Белоруссии: принимает участие в фестивалях, форумах, привозит сольные программы для местных поклонников. По признанию исполнителя, публика всегда принимает его очень тепло. Выступление на «выездном Дне России» в столице дружественного государства он считает большой честью.

«Выступается в Белоруссии как дома… Посмотрите на площадь, что творится, посмотрите на флаги — белорусские, русские морские, российские… Разные флаги, все перемешаны. Конечно, видно, что это большая радость, большое действо такое общее», — поделился Майданов с корреспондентом «Известий».

На сцену, установленную у Дворца спорта на проспекте Победителей, в этот день вышли звезды отечественной эстрады и их белорусские коллеги. Москву представили группа «Любэ», ансамбль «Сябры», Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Зара, Василий Герелло и многие другие. Также с торжественной речью выступил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Денис Майданов признался, что он, как любой артист, всегда немного волнуется перед выступлением. Но когда речь идет о столь важном для него событии, о таком объединяющем народы мероприятии, сердце успокаивается. Музыкант знает, что ему рады в Белоруссии, и старается в каждом номере показать, насколько это взаимно.

«Волнения нет, потому что ты понимаешь, что ты делаешь, где ты находишься. Мой отец родился под Могилевом, здесь, мама родилась под Луганском, я родился в Саратовской области, в городе Балаково. Вот кто я? Я русский, и я везде дома. И спасибо Белоруссии всегда за прием, за расположение и уважение», — сказал Майданов.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин встретился с главами делегаций СНГ и ЕАЭС. Представители дружественных стран обсудили укрепление технологического и экономического суверенитета.

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