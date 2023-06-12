Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта Международной космической станции (МКС) поздравили соотечественников с Днем России. Соответствующий видеоролик опубликовал «Роскосмос» в своем официальном Telegram-канале.

«Поздравляем вас с Днем России — одним из самых важных праздников нашей Родины! Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», — сказал Прокопьев.

Его коллега — Петелин — добавил, что ощущает неразрывную связь россиян, которых объединяют духовные ценности и нравственные устои страны. Федяев, в свою очередь, подчеркнул, что на долю России выпало немало испытаний. Однако он уверен, что никакие трудности не смогут сломить народ.

«Наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне», — заключил Федяев.

День России отмечается ежегодно 12 июня. Праздник символизирует единство нашего многонационального народа, объединяет людей в любви к Отечеству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды РФ и Белоруссии выступили на одной сцене в честь Дня России в Минске.