Кириенко: России приходится бороться за право самой выбирать свое будущее

Сегодня настало время, когда наши поколения могут внести свой вклад в защиту России, наследия и великой памяти героев российской истории.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поздравил россиян с Днем России на открытии всероссийского патриотического форума «Твой герой» в Музее Победы. Кириенко зачитал приветствие президента России Владимира Путина участникам форума, в котором российский лидер поздравил россиян с праздником.
«День России и Музей Победы, наверное, правильное место для того, чтобы открыть Всероссийский патриотический форум, потому что здесь память о великой истории, память о великой Победе. Сегодня мы как никогда понимаем, особенно в День России это чувствуется особенно остро, что за свою страну, за суверенитет, за право самим выбирать свое будущее приходится бороться. Нам досталась великая страна, за которую наши деды и прадеды заплатили дорогой ценой, часто ценой своей жизни», — сказал Кириенко.
Кириенко заметил, что сегодня настало время, когда наши поколения могут внести свой вклад в защиту России, наследия и великой памяти героев российской истории. Сейчас в зоне спецоперации россияне, как и в годы Великой Отечественной войны, совершают настоящие подвиги.
Первый замруководителя администрации президента также предложил начать форум с минуты молчания в память павших героев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.
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