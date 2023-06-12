Кубический праздник: Екатерина Мизулина отпраздновала День России в Minecraft

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Рита Миронова
Рита Миронова 60 0

Екатерина Мизулина из «Лиги безопасного интернета» отпраздновала День России в Minecraft

Кубический праздник: Екатерина Мизулина отпраздновала День России в Minecraft

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
День России День России 2023

На виртуальной сцене выступили SHAMAN, Полина Гагарина и другие популярные артисты.

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отпраздновала День России в знаменитой компьютерной игре Minecraft. В честь знаменательного для страны дня она провела большой стрим, в ходе которого состоялся виртуальный концерт в Лужниках.

Вместе с Мизулиной в стриме участвовали видеоблогеры SuperEvgexa и Максим Филипин. Втроем они создали популярных российских артистов и сделали так, чтобы они выступили на виртуальной сцене.

Зрители стрима могли видеть SHAMAN, Полину Гагарину, Стаса Михайлова и многих других. Сами артисты на стриме не присутствовали, однако их поздравления и песни транслировались на протяжении всего мероприятия.

Концерт в Minecraft продолжался больше часа — к стриму присоединились максимальные 100 игроков. В конце трансляции они помахали флагами России перед камерой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем закончился конфликт Мизулиной и Scally Milano.

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