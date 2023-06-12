Концерт к Дню России на Красной площади: прямая трансляция

Для зрителей в этот день свои главные хиты исполнят российские исполнители первой величины.
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС
Главный праздничный концерт в День России проходит на Красной площади. На одной сцене соберутся известные исполнители - Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие. Звезды исполнят свои главные хиты.
Помимо российских знаменитостей, на Красной площади выступят 30 хоровых коллективов со всей страны. Концерт в 2023 году получил название «Россия — страна первых».
В праздничные дни в российской столице также проходят праздничные гуляния, музыкальные фестивали, концерты, исторические лекции, выставки и многое другое
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