Концерт к Дню России на Красной площади: прямая трансляция

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Для зрителей в этот день свои главные хиты исполнят российские исполнители первой величины.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС

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День России День России 2023

Главный праздничный концерт в День России проходит на Красной площади. На одной сцене соберутся известные исполнители - Полина Гагарина, Григорий Лепс, Лариса Долина, Валерия, Дима Билан, Александр Розенбаум, Николай Басков и многие другие. Звезды исполнят свои главные хиты.

Помимо российских знаменитостей, на Красной площади выступят 30 хоровых коллективов со всей страны. Концерт в 2023 году получил название «Россия — страна первых». 

В праздничные дни в российской столице также проходят праздничные гуляния, музыкальные фестивали, концерты, исторические лекции, выставки и многое другое

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