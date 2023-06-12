Небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага
Башня является самым высоким зданием в мире.
Фото: Даниил Катеренчук / ТАСС
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) башню «Бурдж-Халифа» окрасили в цвета российского флага в честь Дня России. Видео небоскреба, переливающегося бело-сине-красными цветами, опубликовала администрация здания в социальных сетях.
«Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием», — сказано в сообщении администрации башни.
«Бурдж-Халифа» является самым высоким зданием в мире — 828 метров, имеет 163 этажа.
День России — государственный праздник, он ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.
Президент страны Владимир Путин традиционно поздравил соотечественников с праздником. Он указал на неразрывность многовековой российской истории и величие государства. Глава государства подчеркнул, что сейчас подвиги предшествующих поколений осознаются особенно остро, а любовь к России стала присуща каждому ее жителю. И в наши дни, в непростое для страны время, именно она объединяет народ и служит опорой.
Ранее, писал 5-tv.ru, врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что регион получил новую жизнь в составе России, где государство гарантирует социальную защиту граждан.
- 12 июн
- Путин вручил звезду Героя России участнику спецоперации Юрию Жуланову
- 12 июн
- Кубический праздник: Екатерина Мизулина отпраздновала День России в Minecraft
- 12 июн
- Концерт к Дню России на Красной площади: полное видео
- 12 июн
- «Патриотизм и ответственность»: Путин поздравил нацию с Днем России
- 12 июн
- Кириенко: России приходится бороться за право самой выбирать свое будущее
- 12 июн
- Пасечник: ЛНР получила новую жизнь в составе России
- 12 июн
- Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
- 12 июн
- Космонавты с борта МКС поздравили сограждан с Днем России
- 10 июн
- Звезды РФ и Белоруссии выступили на одной сцене в честь Дня России в Минске
- 10 июн
- Майданов о праздновании Дня России в Минске: «Я русский, и я везде как дома»
58%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?