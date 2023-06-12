Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ на краснолиманском направлении

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 58 0

Националисты понесли значительные потери в личном составе и технике.

Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Спецоперация

Армейской авиацией группировки войск «Центр» был нанесен удар по националистам из 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Отмечается, что боевики двигались на БМП. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск „Центр“ противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сообщил военный.

Савчук добавил, что артиллеристы ВС РФ смогли поразить украинскую гаубицу Д-30, автомобиль подвоза боеприпасов и три позиции, где располагались расчеты 20-миллиметровых минометов. Вместе с тем, нашим комплексом ПВО было уничтожено несколько ракет РСЗО HIMARS и беспилотник «Лелека-100». Также экипаж огнеметной системы «Солнцепек» ликвидировал опорный пункт националистов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ сконцентрировали ударные группировки в районах Угледара и Авдеевки. Противник активно накапливает технику и личный состав.

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