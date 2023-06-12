Авиация ВС РФ нанесла удар по бригаде ВСУ на краснолиманском направлении

Националисты понесли значительные потери в личном составе и технике.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Армейской авиацией группировки войск «Центр» был нанесен удар по националистам из 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества. Отмечается, что боевики двигались на БМП. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение взвода на БМП 67-й механизированной бригады ВСУ. Ударом армейской авиации группировки войск „Центр“ противник понес значительные потери в личном составе и технике», — сообщил военный.
Савчук добавил, что артиллеристы ВС РФ смогли поразить украинскую гаубицу Д-30, автомобиль подвоза боеприпасов и три позиции, где располагались расчеты 20-миллиметровых минометов. Вместе с тем, нашим комплексом ПВО было уничтожено несколько ракет РСЗО HIMARS и беспилотник «Лелека-100». Также экипаж огнеметной системы «Солнцепек» ликвидировал опорный пункт националистов.
Российские бойцы отразили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ сконцентрировали ударные группировки в районах Угледара и Авдеевки. Противник активно накапливает технику и личный состав.
- 12 июн
- В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении
- 12 июн
- Российские бойцы отразили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении
- 12 июн
- Освобожденный из плена ВСУ военный: «Вера помогла не сломаться»
- 12 июн
- Пулитцеровский лауреат Херш: Большинство людей в мире поддерживают спецоперацию РФ
- 11 июн
- Боевики ВСУ потеряли большую часть БМП Bradley при наступлении
- 11 июн
- Боевики ВСУ ударили по Херсонской области Storm Shadow после отъезда Мантурова
- 11 июн
- Освобожденные из украинского плена российские военные прилетели в Москву
- 11 июн
- Командир отряда «Шторм Z» рассказал о попытке вылазки ВСУ в Запорожской области
- 11 июн
- Боевики ВСУ жалуются на плохую подготовку офицеров и «неподходящую» технику НАТО
- 11 июн
- Безуспешные попытки: в Минобороны рассказали о ходе контрнаступления ВСУ
Читайте также
54%
0.55 89.01
0.97
Нашли ошибку?