В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ сконцентрировали группировки для удара на донецком направлении
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Несмотря на усилия националистов, российские бойцы пресекают все попытки атаковать.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали основные ударные группировки в районах Угледара и Авдеевки. Об этом в разговоре с ТАСС заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — отметил Гагин.
Он добавил, что противник предпринимает активные попытки вклиниться в позиции российской армии. Однако российские бойцы пресекают все попытки.
Освобожденный из плена ВСУ военный: «Вера помогла не сломаться»
Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru, что на соледаро-артемовском направлении российскими бойцами группировки «Юг» была отражена атака ВСУ. Кроме того, была сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении.
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