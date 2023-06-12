В ДНР сообщили о подготовке ВСУ к удару на донецком направлении

Несмотря на усилия националистов, российские бойцы пресекают все попытки атаковать.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сконцентрировали основные ударные группировки в районах Угледара и Авдеевки. Об этом в разговоре с ТАСС заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении», — отметил Гагин.

Он добавил, что противник предпринимает активные попытки вклиниться в позиции российской армии. Однако российские бойцы пресекают все попытки.

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Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru, что на соледаро-артемовском направлении российскими бойцами группировки «Юг» была отражена атака ВСУ. Кроме того, была сорвана попытка противника провести разведку боем на лисичанском направлении.