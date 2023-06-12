Умер Сильвио Берлускони

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 166 0

Известный политик скончался в больнице.

Умер Сильвио Берлускони

Фото: www.globallookpress.com / Fabio Cimaglia

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер в больнице, сообщает Corriere della Sera. Известно, что политик скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.

Берлускони вернулся в медучреждение в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации, до этого его 45 дней лечили от пневмонии и осложнений лейкемии.

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