Умер Сильвио Берлускони
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Известный политик скончался в больнице.
Фото: www.globallookpress.com / Fabio Cimaglia
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер в больнице, сообщает Corriere della Sera. Известно, что политик скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане.
Берлускони вернулся в медучреждение в Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации, до этого его 45 дней лечили от пневмонии и осложнений лейкемии.
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