Число погибших в затопленной Херсонской области увеличилось до 17
В Голой Пристани подтвердили 12 случаев летальных исходов после ЧС.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Число погибших мирных жителей в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС возросло до 17 человек. О ситуации в зоне подтопления в Херсонской области в своем Telegram-канале рассказал председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
«Растет число жертв диверсии нацистов», — прокомментировал он.
В публикации Алексеенко отметил, что только 12 случаев летальных исходов было зафиксировано в подтопленной Голой Пристани. Остальные пять погибших скончались в городе Алешки. Ранее было известно о девяти погибших.
Несколько районов Херсонской области были затоплены в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. Станция ушла под воду полностью.
Украинские нацисты продолжают обстреливать регион. Целями они зачастую выбирают пункты размещения эвакуированных граждан, несмотря на то, что в местах скопления мирных жителей нет ни военных, ни танков, ни оружия.
Ранее 5-tv.ru писал, что РФ восстановит территории рядом с Каховской ГЭС.
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