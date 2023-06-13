Старший лейтенант Матюшин: РФ восстановит территории рядом с Каховской ГЭС

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Алексей Панков
Алексей Панков 22 0

Отставной офицер добавил, что вода после подрыва дамбы начнет спадать.

Старший лейтенант Матюшин: РФ восстановит территории рядом с Каховской ГЭС

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Тема:
Подрыв Каховской ГЭС

ВС РФ намерены удерживать территории, затопленные в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом URA.RU сообщил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке и участник боевых действий Александр Матюшин.

Он подчеркнул, что вода в один момент уйдет, и территории останутся свободными. Российской армии придется восстановить линию обороны, смытую стихией.

«Мы будем эти районы удерживать, поскольку они являются российскими, что закреплено в Конституции. То же самое касается территорий, которые временно оккупированы Украиной, вплоть до Николаевской области», — заявил военный.

Каховская ГЭС была подорвана Вооруженными силами Украины (ВСУ) 6 июня. Взрыв частично разрушил дамбу и привел к затоплению нескольких населенных пунктов в Херсонской области.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что после прорыва Каховской ГЭС нашли тело девятого погибшего. От затопления погибла женщина 1950 года рождения.

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