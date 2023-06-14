США указали на возможную причастность Залужного в подрыве «Северных потоков»

Теракт на газопроводах произошел в сентябре прошлого года. Оказалось, что планировали его совершить на несколько месяцев раньше.

Подготовкой подрывов «Северных потоков» мог руководить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на достоверные источники.

По данным издания, Служба военной разведки Нидерландов (MIVD) перехватила украинский план с соответствующей информацией еще в июне прошлого года, за три месяца до произошедшего. Там фамилия Залужного значилась как руководителя операцией. Нидерланды же передали информацию в Центральное разведывательное управление (ЦРУ). США, в свою очередь, призвали Украину не совершать подрыв.

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«Согласно полученному в МВД плану, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против „Северного потока“, в которой участвовала небольшая группа водолазов, передвигавшихся на паруснике и должна была состояться в середине июня 2022 года», — сказано в материале.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны 26 сентября прошлого года. Диверсию провели на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбы Швеции на месте ЧП обнаружили взрывчатку.

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