«Отдать на съедение»: США могут пожертвовать Зеленским ради сокрытия своих преступлений
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут пожертвовать Зеленским ради сокрытия своих преступлений
Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson
В Белом доме понимают, что у Киева почти нет шансов на успех на поле боя, считает эксперт.
Соединенные Штаты могут «пожертвовать» президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы замести следы своих преступлений, связанных с подрывом «Северных потоках» и Каховской ГЭС. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Стивену Гарднеру на его YouTube-канале.
«Одна часть нашего правительства готова, как говорят у нас в Вашингтоне, отдать Зеленского на съедение», — рассказал экс-разведчик.
Бывший аналитик ЦРУ считает, что в американском правительстве понимают, что в текущем конфликте у Киева почти нет шансов на успех. Поэтому в Вашингтоне готовы переложить вину за подрыв «Северных потоков» на Украину. По такому же плану можно будет обвинить Киев и в подрыве Каховской ГЭС.
Главное о подрыве Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, причастность Киева
Рэй Макговерн полагает, что так правительство США пытается снизить риск ядерного конфликта с Россией. Он отметил, что в Белом доме понимают — Москва превосходит Вашингтон в обычном и стратегическом отношениях.
Подрыв дамбы на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, после чего вода, которую удерживала плотина, начала неконтролируемо сбрасываться. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше раскрыли «коварный план» Зеленского по геноциду венгров в Закарпатье.
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