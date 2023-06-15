Отпуск затянулся не по плану: россияне остались без документов из-за непогоды в Абхазии

На регион обрушились мощные ливни. Из-за подтоплений у туристов смыло вещи и паспорта.

Не по собственному желанию у россиян затянулся отпуск в Абхазии. Десять туристов из Башкирии, в том числе семь детей, застряли в республике из-за непогоды. На регион обрушились мощные ливни, которые стали причиной селей и подтоплений. На въезде в Гагру стремительные потоки воды смыли несколько домов. В эпицентре оказалась небольшая гостиница. Одна из построек, где находились люди, накренилась и едва не обрушилась под натиском воды.

«Грязь с камнями, дверь завалило, мы не могли уже выйти. Я ребенка схватила, надела ей жилет надутый с пляжа, хотела взять документы, и у нас понесло стену и мебель. И мы вместе с ней начали, все обнялись и вот так понеслись с комнатой вниз», — рассказывает Анна Парфенова.

Россиян пока переселили в отель с трехразовым питанием. Из-за потопа люди потеряли часть вещей и паспорта. Район подтопления посетил сотрудник российской дипмиссии — он выдал свидетельство на возвращение, которое позволит туристам пересечь границу и вернуться домой.