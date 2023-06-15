Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа

Артистка тяжело переживает утрату любимого человека. Даже близкие пока не могут вернуть ее к прежней жизни.

Певица Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа Петра Кучеренко ушла в депрессию. Она перестала появляться на публике, не дает комментариев прессе. Как сообщило 7Дней.ru, родные и вовсе увезли ее в Абхазию подальше от любопытных и посторонних глаз.

По данным издания, даже родные места не особо пока помогают артистке вернуться к привычной жизни и принять жуткую данность. Она не встает с постели и перестала отвечать на звонки даже самых близких друзей. Рядом с ней круглосуточно находятся брат Роберт и сын Константин.

Брат также перестал выходить на связь и комментировать исчезновение сестры. Последний раз он высказывался о трагедии на девятый день после смерти Кучеренко.

Замминистр науки и образования Петр Кучеренко умер поздним вечером 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир корабля принял экстренное решение посадить самолет в Минеральных Водах. Однако поднявшиеся на борт врачи не смогли спасти жизнь дипломату. Ему было 46 лет. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядел Петр Кучеренко незадолго до кончины.