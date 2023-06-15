Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 739 0

Диана Гурцкая после смерти мужа не встает с постели и не отвечает на звонки

Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Артистка тяжело переживает утрату любимого человека. Даже близкие пока не могут вернуть ее к прежней жизни.

Певица Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа Петра Кучеренко ушла в депрессию. Она перестала появляться на публике, не дает комментариев прессе. Как сообщило 7Дней.ru, родные и вовсе увезли ее в Абхазию подальше от любопытных и посторонних глаз.

По данным издания, даже родные места не особо пока помогают артистке вернуться к привычной жизни и принять жуткую данность. Она не встает с постели и перестала отвечать на звонки даже самых близких друзей. Рядом с ней круглосуточно находятся брат Роберт и сын Константин.

Брат также перестал выходить на связь и комментировать исчезновение сестры. Последний раз он высказывался о трагедии на девятый день после смерти Кучеренко.

Замминистр науки и образования Петр Кучеренко умер поздним вечером 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу. Мужчина почувствовал резкое недомогание прямо во время перелета. Командир корабля принял экстренное решение посадить самолет в Минеральных Водах. Однако поднявшиеся на борт врачи не смогли спасти жизнь дипломату. Ему было 46 лет. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото, как выглядел Петр Кучеренко незадолго до кончины.

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко
7 июн
«Это — страшное чувство»: Кравец посочувствовала овдовевшей певице Гурцкая
6 июн
«Жизнь не стоит на месте»: Митя Фомин рассказал о будущем овдовевшей Дианы Гурцкая
5 июн
Накануне трагедии: потерявшая мужа Диана Гурцкая довела публику до слез
2 июн
Костюмы и фотографии: Диане Гурцкая отдали личные вещи из рабочего кабинета Кучеренко
29 мая
«Это же внезапно»: Подольская выразила соболезнования семье Дианы Гурцкая
29 мая
Брат Дианы Гурцкая показал ее последнее фото с мужем: «Сердце разрывается от боли»
29 мая
Брат Дианы Гурцкая не может смириться со смертью Кучеренко: «Ты еще с нами»
25 мая
Свято храни всю жизнь: сыну Кучеренко вручили уникальную вещь у гроба отца
25 мая
Стал вечным соседом: семья умершей Началовой пришла проститься с Кучеренко
24 мая
Незрячая Диана Гурцкая у гроба мужа совершила обряд?
+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
84.32
0.68 91.07
0.68
Время перемен! Китайский совет дня на четверг, 15 июня

Последние новости

6:51
В Братске задержали владельца кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой
6:40
Не встает с постели: Гурцкая ушла в депрессию после смерти мужа
6:27
Число отравившихся шаурмой в Братке выросло до 62
6:13
Отпуск затянулся не по плану: россияне остались без документов из-за непогоды в Абхазии
6:00
Маневренный и сверхнадежный Ка-52: лучшее видео из зоны СВО
5:56
В США указали на неминуемый провал наступления ВСУ из-за потерь: «Просто зашкаливает»

Сейчас читают

Голые ноги, конверты от щедрых мужчин и рычащий Джигурда: Калашникова с размахом отметила 39-летие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака
«Пойдет на пользу»: почему из эфиров радиостанций пропали песни Люси Чеботиной
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео