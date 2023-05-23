За несколько часов до смерти: опубликовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая

Как супруг артистки выглядел незадолго до смерти?

Последний день жизни замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко провел на Кубе в рамках рабочего визита.

На сайте ведомства появилось групповое фото возле Гаванского университета, на котором чиновник изображен с коллегами. На снимке Кучеренко смирно стоит у ступеней учебного заведения: руки опущены вдоль туловища, выражение лица — серьезное.

Вместе с коллегами он посетил учебные аудитории нескольких факультетов. Ему поручили организовать обмен студентов между Россией и Кубой, однако выполнить это поручение Кучеренко уже не сможет.

minobrnauki.gov.ru

Кадр оказался для супруга певицы Дианы Гурцкая последним — через несколько часов он умер. После мероприятий он отправился обратно в Москву на самолете.

На борту во время полета ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Кучеренко скончался поздним вечером 20 мая, не долетев до дома. С Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Супруги прожили вместе 18 лет, у них есть сын, которому скоро исполнится 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда похоронят мужа Дианы Гурцкая.