За несколько часов до смерти: опубликовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая

|
Рита Миронова
Рита Миронова 4 662 0

Минобрнауки опубликовало последнее прижизненное фото умершего Петра Кучеренко

За несколько часов до смерти: опубликовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко

Как супруг артистки выглядел незадолго до смерти?

Последний день жизни замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко провел на Кубе в рамках рабочего визита.

На сайте ведомства появилось групповое фото возле Гаванского университета, на котором чиновник изображен с коллегами. На снимке Кучеренко смирно стоит у ступеней учебного заведения: руки опущены вдоль туловища, выражение лица — серьезное.

Вместе с коллегами он посетил учебные аудитории нескольких факультетов. Ему поручили организовать обмен студентов между Россией и Кубой, однако выполнить это поручение Кучеренко уже не сможет.

minobrnauki.gov.ru

Кадр оказался для супруга певицы Дианы Гурцкая последним — через несколько часов он умер. После мероприятий он отправился обратно в Москву на самолете.

На борту во время полета ему стало плохо. В 22:40 самолет экстренно сел в Минеральных водах, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Кучеренко скончался поздним вечером 20 мая, не долетев до дома. С Гурцкая он создал Фонд помощи незрячим детям. Супруги прожили вместе 18 лет, у них есть сын, которому скоро исполнится 16 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда похоронят мужа Дианы Гурцкая.

Тема:
Умер муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко
23 мая
Без лишних людей и камер: раскрыты подробности грядущих похорон мужа Дианы Гурцкая
23 мая
Это не причина? Мог ли Петр Кучеренко умереть из-за эпилепсии на борту самолета
23 мая
Новые обстоятельства смерти Кучеренко: что случилось на борту самолета?
22 мая
«Спасибо, папа»: 15-летний сын Кучеренко трогательно попрощался с отцом
22 мая
Названы дата и место прощания с Петром Кучеренко
22 мая
Плакала и кричала: кто сообщил Диане Гурцкая о скоропостижной смерти мужа
22 мая
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа
22 мая
«Как быть?!» — семья Дианы Гурцкая дала первый комментарий после смерти Кучеренко
21 мая
Депутат Олег Смолин назвал возможную причину смерти Петра Кучеренко
21 мая
«Это была безусловная забота»: подруга семьи Кучеренко и Гурцкая рассказала об их отношениях
+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.17
0.23 86.55
0.05
Всему свое время: китайский совет дня на вторник, 23 мая

Последние новости

19:57
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа
19:46
В Уфе похитили серебряный памятник клещу Валере — видео
19:38
Пушилин: Артемовск будет восстановлен
19:31
Госдума приняла закон о признании российских загранпаспортов недействительными
19:25
Режиссер Вуди Аллен спас жизнь другу в ресторане
19:10
Внезапный ареал: черепахи атаковали садоводов на юге России

Сейчас читают

Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа
Подполковник Марочко раскрыл, как ВСУ могут прорвать оборону в Запорожской области
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023