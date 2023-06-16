Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента. Об этом он заявил во время своего выступленияв в ходе пленарного заседания XXVI Петербургского международного экономического форума.

По его словам, необходимо расширить такое кредитование, в особенности, отелей, которые имеют три или четыре звезды.

Глава государства также подчеркнул, что стране удалось сохранить ответственную, сбалансированную бюджетную и кредитно-денежную политику.

«В РФ наблюдаются минимальные показатели инфляции», — добавил Путин.

ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.

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