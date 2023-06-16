По мнению главы государства, это должно коснуться отелей, которые имеют три или четыре звезды.
Фото: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента. Об этом он заявил во время своего выступленияв в ходе пленарного заседания XXVI Петербургского международного экономического форума.
По его словам, необходимо расширить такое кредитование, в особенности, отелей, которые имеют три или четыре звезды.
Глава государства также подчеркнул, что стране удалось сохранить ответственную, сбалансированную бюджетную и кредитно-денежную политику.
«В РФ наблюдаются минимальные показатели инфляции», — добавил Путин.
ПМЭФ традиционно проходит в июне, уже в 26-й раз. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву. Деловая программа форума завершится 17 июня.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Минэкономразвития заявили о планах улучшить прогноз по ВВП.
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