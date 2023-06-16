Путин показал на ПМЭФ репортаж про зверства украинских нацистов в годы ВОВ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 186 0

Это еще раз оправдывает необходимость денацификации Украины в ходе проведения спецоперации.

Путин показал на ПМЭФ репортаж про зверства украинских нацистов в годы ВОВ

Фото: www.globallookpress.com; Ruptly; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация ПМЭФ 2023

Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). В подтверждение своих слов российский лидер показал репортаж про зверства украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны.

«Тридцать девятый год, Москва и жидовство — самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевезти на Украину немецкие методы работы с еврейством», — процитировал Путин записи одного из бандеровцев.

Примечательно, что в этот момент в зале находились представители разных государств. Путин обратил их внимание на то, что в связи с действиями киевского режима задача денацификации является ключевой в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

«У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача денацификации Украины является одной из ключевых», — подчеркнул президент России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни лидер киевского режима Владимир Зеленский поддерживает возрождение имени фашиста Степана Бандеры.

Тема:
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