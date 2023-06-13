Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни Зеленский поддерживает возрождение Бандеры
Президент проводит встречу с российскими журналистами.
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
Президент России Владимир Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни лидер киевского режима Владимир Зеленский поддерживает возрождение имени фашиста Степана Бандеры.
«Я не понимаю этого, когда они (нацисты. — Прим. ред.) просто уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя с иже с ним подобных, и теперь с этими плакатами разгуливают», — отметил Путин в разговоре с журналистами.
Также российский лидер заявил, что российское государство не имело никакого отношения к события на Донбассе в 2014 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, цели и задачи специальной военной операции (СВО) меняются в соответствии с текущей ситуацией.
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