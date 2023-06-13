Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни Зеленский поддерживает возрождение Бандеры

Президент России Владимир Путин выразил недоумение, что имеющий еврейские корни лидер киевского режима Владимир Зеленский поддерживает возрождение имени фашиста Степана Бандеры.

«Я не понимаю этого, когда они (нацисты. — Прим. ред.) просто уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя с иже с ним подобных, и теперь с этими плакатами разгуливают», — отметил Путин в разговоре с журналистами.

Также российский лидер заявил, что российское государство не имело никакого отношения к события на Донбассе в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, цели и задачи специальной военной операции (СВО) меняются в соответствии с текущей ситуацией.