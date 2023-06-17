Кравцов успокоил выпускников 2024 года насчет ЕГЭ: «Серьезных изменений не будет»

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Алексей Панков
Алексей Панков 45 0

Кравцов: ЕГЭ в 2024 году пройдет без серьезных изменений

Кравцов успокоил выпускников 2024 года насчет ЕГЭ: «Серьезных изменений не будет»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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Тема:
ЕГЭ ПМЭФ 2023

Министр указал, что в этом вопросе важна стабильность.

Никаких серьезных изменений в процедуру сдачи ЕГЭ в России в 2024 году вносить не будут. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он указал на важность того, чтобы школьники понимали алгоритм сдачи экзамена. Кравцов добавил, что все возможные изменения будут объявлены до 1 сентября.

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ», — сказал он.

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