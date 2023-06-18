Арабский мир был достаточно широко и статусно представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Делегацию из ОАЭ возглавлял лидер страны, президент Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, у него были переговоры с Путиным тет-а-тет, а их стенд Эмиратов был одним из самых больших и уж точно самым громким.

Такого на Петербургском экономическом форуме еще не было. Не только Россия разворачивается на восток и глобальный юг, но и страны этих регионов приносят свои традиции к нам.

При этом надо понимать, что арабские страны, тем более обеспеченные ресурсами и независимые, традиционно ведут очень осторожную, равноудаленную политику. Они от нас не зависят, и если приехали в такой момент поддержать, а такие делегации — это однозначный знак поддержки, значит глобальный Юг хочет, чтобы во всем мире заметили этот сигнал.

Точно так же и визит главы Венгерского МИД — это тоже сигнал, у Будапешта есть право и есть воля на свою собственную политику. Может венграм даже тяжелее, чем кому бы то ни было — они не со стороны, они внутри того самого «западного кольца». Как может давить окружение нам рассказала бывшая глава МИД Австрии, та самая, которую Путин заехал поздравить со свадьбой.

Ей сделали невыносимой жизнь в Европе, она покинула родную Австрию и даже такую свободную Францию, живет теперь в Ливане, но не готова поступиться принципами.

«Я ни о чем не жалею и не стала бы делать ничего по-другому. Вы знаете, недавно я давала интервью BBC, хотя скорее это был как допрос на инквизиции, и меня спросили — вы бы согласились станцевать с Путиным. Я сказала — да. И все английские газеты вышли с заголовком — она готова танцевать с Путиным, а все остальные слова им были уже не важны. Мир стал слишком черно-белым, без оттенков», отметила Карин Кнайсль.

Россия привлекает тем, что тоже не готова поступаться своими принципами, не готова прогибаться под чужую волю. И мы действительно относимся ко всем партнерам уважительно на деле, а не на словах. Не было у нас «бремени белого человека», как писал Киплинг 100 лет назад, и мы не делим мир на райский сад и джунгли, как глава Евродипломатии сейчас.

Последний случай и вовсе из ряда вон — посол Румынии в Кении был выгнан с позором из страны после глупейшей шутки. Увидев стаю обезьян за окном он заявил «а вот и наши африканские коллеги пожаловали». Зато с украинским флагом не расстается, настоящий европеец.

Ну и наконец главный фактор привлекательности российской позиции — военные успехи. Только вдумайтесь: весь блок НАТО, в котором десятки стран, накачал Украину оружием и бросил в бой, причем не в фигуральном смысле. В дни форума идут ожесточенные бои на полях Донбасса и Новороссии.

Необычайной популярностью пользовался в этом году стенд Запорожской области. Гости слушали про бескрайние пшеничные поля, промышленный потенциал, восхищались мелитопольской черешней, она и правда вкусная, и каждый обязательно спрашивал — ну как вы, держитесь? Враг рвется как раз к Мелитополю.

«Я говорю — выстоим. Потому что наши города сегодня укреплены, и линия фронта. У нас есть все необходимое, чтобы выстоять. Мы укрепились. У нас есть снаряды, у нас есть техника, сильные люди. У нас есть решимость стоять до штыковых атак. Мы не пустим на свою землю еще второй раз никакую фашистскую тварь», — подчеркнул Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области.

«Фашистская тварь» — это тоже не метафора. Президент во время пленарного выступления, как вы помните, провел ликбез, рассказал, почему мы проводим денацификацию Украины. Были показаны кадры документальной хроники, на которых запечатлены зверства бандеровцев, воевавших на стороне Гитлера — на их счету сотни тысяч казненных евреев, поляков, просто неугодных. И вот бандеровцы сейчас — герои на Украине, их потомки правят страной. А то, что президент Зеленский имеет при этом еврейские корни — лишь доказывает его беспринципность.

«У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский — не еврей, это позор еврейского народа. Это не шутка, не ирония, понимаете? Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия — наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем», — заверил Владимир Путин.