Королева-то ненастоящая? Почему сестру Елизаветы II годами держали в «психушке»

Многие британцы верят, что почившая в сентябре прошлого года королева незаконно правила страной более 70 лет. Так ли это?

Королевская семья Великобритании всегда была окружена множеством конспирологических тайн и теорий заговора. Согласно одной из них, недавно усопшая Елизавета II занимала британский трон не по праву, в то время как ее двоюродная сестра — законная наследница короны — томилась в психиатрической лечебнице.

Речь идет о Кэтрин — дочери Джона Боуз-Лайон, старшего брата жены короля Георга VI Елизаветы — матери Елизаветы II. По теории заговора, Елизавета II родилась как раз в семье Джона и Фенеллы Боуз-Лайон, тогда как Кэтрин была дочерью королевы-матери и Георга VI и, соответственно, законной наследницей трона. Однако поскольку девочка родилась с тяжелыми психическими отклонениями, ее еще в младенчестве обменяли на здоровую дочь четы Боуз-Лайон. Скрыть предполагаемую подмену помогло то, что девочки родились с разницей всего в десять недель в 1926 году.

Таким образом, если верить теории заговора, Елизавета II более 70 лет правила Соединенным Королевством незаконно, пишет Daily Mail.

Откуда ноги растут

Скандал с Кэтрин Боуз-Лайон и ее родной сестрой Нериссой (1919) разразился в 1987 году. Тогда их снимок попал в газеты, и всплыла история о том, что двоюродных сестер королевы Елизаветы многие годы скрывали от общественности, держали в психиатрической лечебнице и даже объявили умершими.

Как выяснили британские журналисты, еще в младенчестве Кэтрин и Нериссу признали «умственно отсталыми». В 1941 году, когда их отца Джона уже не было в живых, мать Фенела, будучи не в силах в одиночку воспитывать девочек, отдала их в Королевскую больницу Эрлсвуда для душевнобольных. Между тем в официальных документах было указано, что они умерли в 1940 году.

О существовании двоюродных сестер британской королевы широкая общественность не знала, пока в 1987 году не скончалась Нерисса. Ее могилу, отмеченную лишь пластиковой табличкой с именем и серийным номером, случайно обнаружил один из британских журналистов. Обратив внимание на громкую фамилию, он заинтересовался захоронением и провел расследование, которое и вызвало громкий скандал.

После того как история Кэтрин и Нериссы Боуз-Лайон была предана огласке, королевскую семью обвинили в жестокости и в том, что они бросили близких родных на произвол судьбы. Однако в Букингемском дворце не стали оправдываться и разъяснять ситуацию. В официальном комментарии было сказано лишь, что «это дело семьи Боуз-Лайон».

Между тем известно, что в 1982 году Елизавета II сделала щедрое пожертвование для клиники, в которой содержались ее сестры Нерисса и Кэтрин. Последняя жила в больнице Эрлсвуда до 1997 года, пока учреждение не закрыли из-за заявлений о жестоком обращении с пациентами. О смерти Кэтрин в возрасте 87 лет стало известно в 2014 году.

В 2011 году вышел документальный фильм «Тайные кузины королевы». В нем сотрудники психиатрической лечебницы рассказали, что никто из членов королевской семьи никогда не посещал сестер Боуз-Лайон и не присылал им подарков на дни рождения и праздники.

Также персонал клиники сообщил, что, когда Кэтрин и Нерисса видели по телевизору Елизавету II, они оживлялись, показывали на нее пальцем и пытались делать движения, похожие на реверансы. Очевидно, они понимали, что на экране их близкий родственник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, британский принц Гарри в своей книге признался, что был рожден исключительно как запасной наследник, который при необходимости должен стать донором внутренних органов для старшего брата Уильяма.