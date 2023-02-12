Королева-то ненастоящая? Почему сестру Елизаветы II годами держали в «психушке»
Сестру Елизаветы II годами держали в психушке
Фото: www.globallookpress.com / Pool
Многие британцы верят, что почившая в сентябре прошлого года королева незаконно правила страной более 70 лет. Так ли это?
Королевская семья Великобритании всегда была окружена множеством конспирологических тайн и теорий заговора. Согласно одной из них, недавно усопшая Елизавета II занимала британский трон не по праву, в то время как ее двоюродная сестра — законная наследница короны — томилась в психиатрической лечебнице.
Речь идет о Кэтрин — дочери Джона Боуз-Лайон, старшего брата жены короля Георга VI Елизаветы — матери Елизаветы II. По теории заговора, Елизавета II родилась как раз в семье Джона и Фенеллы Боуз-Лайон, тогда как Кэтрин была дочерью королевы-матери и Георга VI и, соответственно, законной наследницей трона. Однако поскольку девочка родилась с тяжелыми психическими отклонениями, ее еще в младенчестве обменяли на здоровую дочь четы Боуз-Лайон. Скрыть предполагаемую подмену помогло то, что девочки родились с разницей всего в десять недель в 1926 году.
Таким образом, если верить теории заговора, Елизавета II более 70 лет правила Соединенным Королевством незаконно, пишет Daily Mail.
Откуда ноги растут
Скандал с Кэтрин Боуз-Лайон и ее родной сестрой Нериссой (1919) разразился в 1987 году. Тогда их снимок попал в газеты, и всплыла история о том, что двоюродных сестер королевы Елизаветы многие годы скрывали от общественности, держали в психиатрической лечебнице и даже объявили умершими.
Как выяснили британские журналисты, еще в младенчестве Кэтрин и Нериссу признали «умственно отсталыми». В 1941 году, когда их отца Джона уже не было в живых, мать Фенела, будучи не в силах в одиночку воспитывать девочек, отдала их в Королевскую больницу Эрлсвуда для душевнобольных. Между тем в официальных документах было указано, что они умерли в 1940 году.
О существовании двоюродных сестер британской королевы широкая общественность не знала, пока в 1987 году не скончалась Нерисса. Ее могилу, отмеченную лишь пластиковой табличкой с именем и серийным номером, случайно обнаружил один из британских журналистов. Обратив внимание на громкую фамилию, он заинтересовался захоронением и провел расследование, которое и вызвало громкий скандал.
После того как история Кэтрин и Нериссы Боуз-Лайон была предана огласке, королевскую семью обвинили в жестокости и в том, что они бросили близких родных на произвол судьбы. Однако в Букингемском дворце не стали оправдываться и разъяснять ситуацию. В официальном комментарии было сказано лишь, что «это дело семьи Боуз-Лайон».
Между тем известно, что в 1982 году Елизавета II сделала щедрое пожертвование для клиники, в которой содержались ее сестры Нерисса и Кэтрин. Последняя жила в больнице Эрлсвуда до 1997 года, пока учреждение не закрыли из-за заявлений о жестоком обращении с пациентами. О смерти Кэтрин в возрасте 87 лет стало известно в 2014 году.
В 2011 году вышел документальный фильм «Тайные кузины королевы». В нем сотрудники психиатрической лечебницы рассказали, что никто из членов королевской семьи никогда не посещал сестер Боуз-Лайон и не присылал им подарков на дни рождения и праздники.
Также персонал клиники сообщил, что, когда Кэтрин и Нерисса видели по телевизору Елизавету II, они оживлялись, показывали на нее пальцем и пытались делать движения, похожие на реверансы. Очевидно, они понимали, что на экране их близкий родственник.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, британский принц Гарри в своей книге признался, что был рожден исключительно как запасной наследник, который при необходимости должен стать донором внутренних органов для старшего брата Уильяма.
- 9 янв
- «Запасной»: как Меган Маркл сыграла на тяге принца Гарри к саморазрушению
- 8 янв
- Внук отправил на тот свет? В смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика
- 25 дек
- Принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II 2012 года
- 15 дек
- Удар в спину: почему принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II
- 5 дек
- Принц Гарри: королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы
- 14 нояб
- «Он понял, кто она такая»: разведется ли принц Гарри с Меган Маркл
- 12 окт
- Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной
- 6 окт
- Когда время придет? В Британии не подтвердили дату коронации Карла III
- 5 окт
- Не заслужила? Священник оценил идею канонизации Елизаветы II
- 2 окт
- Юный стражник умер после дежурства у гроба Елизаветы II: что это было
Читайте также
63%
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?