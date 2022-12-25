Принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II 2012 года

Британский принц Уильям провел в Вестминстерском аббатстве рождественскую службу, посвященную покойной королеве Елизавете II. В свою речь он включил отрывок из послания бабушки — его она произнесла в 2012-м в Белой гостиной Букингемского дворца. В тот год Ее Величество отпраздновала бриллиантовый юбилей, а праздничный вечер назвала «особенно памятным» для нее самой и всей семьи.

В своем обращении Елизавета II, как сегодня и ее внук, отметила — ее всегда впечатляло, что в основе рождественской истории лежит дух объединения. Сказала, что бог неслучайно послал сына своего Иисуса на Землю служить человеку, вместо того чтобы заставить всех служить ему одному. Королева добавила — в своих молитвах она просит всевышнего научить людей отдавать самое ценное во благо других.

«К молодой матери и почтенному отцу с младенцем присоединились бедные пастухи и гости издалека. Они пришли со своими дарами поклониться младенцу Христу. С того дня он (бог) вдохновлял людей посвящать себя интересам других… Он сделал любовь и служение центром нашей жизни на примере Иисуса Христа», — говорится в послании королевы.

В рождественской службе в Вестминстере приняли участие король Великобритании Карл III, королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские, а также их дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Присутствовали также принцессы Евгения и Беатрис. Выступая в начале мероприятия, Кейт Миддлтон сказала: «Это Рождество будет нашим первым без Ее покойного Величества королевы Елизаветы».

Супруга принца Уильяма вспомнила, с какой теплотой его бабушка относилась к Рождеству. Миддлтон также подчеркнула, что королева оставила Британии, невероятно вдохновляющее наследие. Все праздничные гимны в стране, добавила Кейт, в 2022 году посвящены Елизавете II и всем тем, кого уже нет на этом свете.

В концертной программе поучаствовали певцы Крейг Дэвид, Элфи Бо и экс-солистка Spice Girles Мелани Чисхолм (Mel C), программу вела актриса Кэтрин Зета-Джонс. С поздравлениями выступила дама Джуди Денч — она отметила, что помнит первую рождественскую трансляцию королевы и ее обращение к нации после восхождения на престол.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему младший брат принца Уильяма Гарри не успел проститься с умирающей Елизаветой II.