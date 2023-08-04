Снова в стороне: принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II

|
Алексей Панков
Алексей Панков 44 0

Sun: принца Гарри и Меган Маркл не зовут на мероприятия в память о Елизавете II

Снова в стороне: принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com / Cbs

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умерла королева Великобритании Елизавета II

При этом супруги посетят Европу, но по другой причине.

Принц Гарри и его супруга Меган не были приглашены на памятные мероприятия, проводимые Букингемским дворцом по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующей новостью поделилась газета The Sun.

Отмечается, что в начале сентября пара посетит Германию. Они примут участие в «Играх непобежденных». Так называют состязания, в которых соревнуются бывшие и действующие военнослужащие, ставшие инвалидами. Визит Гарри и Меган в Германию 9 сентября станет первым совместным появлением пары в Европе после похорон королевы.

Памятная церемония пройдет 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Именно там в 2022 году скончалась королева. Стоит отметить, что приглашение получил брат короля Карла III герцог Йоркский Эндрю, который ранее, как и Гарри, перестал исполнять церемониальные обязанности.

Паранойя или наблюдение? Меган Маркл одержима навязчивой идеей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что последние несколько лет Гарри и Меган живут в США. Пара неоднократно позволяла себе открыто критиковать членов королевской семьи. К примеру, королева Камилла выступает против возвращения принца Гарри во дворец из-за критики в мемуарах «Запасной».

Тема:
Умерла королева Великобритании Елизавета II
18 июн
«Боже, храни королеву!» — Байден «воскресил» Елизавету II во время выступления
5 мая
Боже, храни короля: чем будет отличаться коронация Карла III от традиционной
12 февр
Королева Елизавета пришла на свадьбу принца Уильяма в дырявой перчатке
12 февр
Королева-то ненастоящая? Почему сестру Елизаветы II годами держали в «психушке»
9 янв
«Запасной»: как Меган Маркл сыграла на тяге принца Гарри к саморазрушению
8 янв
Внук отправил на тот свет? В смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика
25 дек
Принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II 2012 года
15 дек
Удар в спину: почему принц Гарри не успел проститься с Елизаветой II
5 дек
Принц Гарри: королевская семья уготовила для Меган Маркл участь принцессы Дианы
14 нояб
«Он понял, кто она такая»: разведется ли принц Гарри с Меган Маркл
+21° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.78
0.94 102.53
0.60
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 авгус...

Последние новости

9:12
Политик в Латвии поплатился за попытку подставить русскоязычного соседа
9:01
Видеть врага насквозь: Шойгу заявил о важности нанесения упреждающих ударов по неонацистам
8:48
Не думают останавливаться: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке
8:39
Тела двух пенсионеров нашли в реке под Иркутском, малыш — пропал без вести
8:27
Предпочитает блондинок: Марат Башаров вышел в свет с новой избранницей
8:08
Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки «Центр»

Сейчас читают

Неоосвобождение: Если США давали деньги на войны, Россия предложила Африке мир
Тест: сможете отгадать фильмы СССР по кадру с дождем?
«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео