Снова в стороне: принца Гарри и Меган Маркл не зовут почтить память Елизаветы II

При этом супруги посетят Европу, но по другой причине.

Принц Гарри и его супруга Меган не были приглашены на памятные мероприятия, проводимые Букингемским дворцом по случаю смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Соответствующей новостью поделилась газета The Sun.

Отмечается, что в начале сентября пара посетит Германию. Они примут участие в «Играх непобежденных». Так называют состязания, в которых соревнуются бывшие и действующие военнослужащие, ставшие инвалидами. Визит Гарри и Меган в Германию 9 сентября станет первым совместным появлением пары в Европе после похорон королевы.

Памятная церемония пройдет 8 сентября в замке Балморал в Шотландии. Именно там в 2022 году скончалась королева. Стоит отметить, что приглашение получил брат короля Карла III герцог Йоркский Эндрю, который ранее, как и Гарри, перестал исполнять церемониальные обязанности.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что последние несколько лет Гарри и Меган живут в США. Пара неоднократно позволяла себе открыто критиковать членов королевской семьи. К примеру, королева Камилла выступает против возвращения принца Гарри во дворец из-за критики в мемуарах «Запасной».