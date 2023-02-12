Королева Елизавета пришла на свадьбу принца Уильяма в дырявой перчатке
Оказывается, Карл III был не первым монархом, ставшим жертвой «дырявого» гардероба.
Фото: www.globallookpress.com / g15
Покойная королева Елизавета была замечена на свадьбе принца Уильяма в дырявой перчатке. Об этом вспомнила королевский эксперт Шарлотта Гриффитс после недавно конфуза с Карлом III, который пришел в мечеть в дырявом носке.
Как пишет Daily Mail, зияющая дыра в белоснежной перчатке королевы в 2011 году ускользнула от внимания всего мира, несмотря на то, что за королевской свадьбой наблюдало 162 миллиона телезрителей. Стилисты признались, что тот инцидент сошел им с рук, однако королева была крайне недовольна промахом.
«Как об этом в то время никто не написал — я никогда не узнаю. „Королева вышла и помахала всему миру с дыркой в перчатке“. Можете себе представить?» — поделился с изданием стилист Бернард Коннолли, который в тот период работал на Елизавету.
По его словам, даже годы спустя во дворце по этому поводу царила ярость. Видимо, именно после этого инцидента королева стала держать при себе пару запасных перчаток.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что король Великобритании Карл III оконфузился во время посещения мечети в Лондоне.
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