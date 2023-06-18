Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31 0

Вместе с несовершеннолетними погибли еще трое взрослых.

Четверо детей погибли при пожаре в частном доме Татарстана, мать успела выйти

Фото: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia

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Частный дом загорелся в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана, что привело к страшной трагедии. В 13:17 поступило сообщение о пожаре. В 14:15 открытое горение ликвидировали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Но сожженный дом не самое страшное, что могло произойти в этот день.

К сожалению, пожар повлек за собой много жертв. В частном доме проживало восемь человек. Семь из них погибло. Среди умерших — четверо детей. Об этом сообщили ГУМЧС России по республике Татарстан в своем telegram-канале.

«В 15.47 обнаружено тело седьмого погибшего (ребенок)», — рассказали в ведомстве.

Полицейские же сообщили, что семья была неблагополучной. Также стало известно, что мать успела покинуть горящий дом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что очевидцы рассказали о пожаре на Миусской площади в Москве. Пользователи социальных сетей выкладывают в интернет фотографии, на котором отчетливо виден черный густой дым.

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