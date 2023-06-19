В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 213 0

Почему народный артист России не выступит перед фанатами в Конаеве?

В Казахстане отменили концерт Григория Лепса

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Народный артист РФ, певец Григорий Лепс не выступит перед фанатами в казахстанском городе Конаеве. Решение об отмене концерта приняла компания, предоставлявшая для этого площадку, сообщает местное издание КазТАГ.

Так, соответствующий договор был разорван в одностороннем порядке. Билеты фанаты смогут вернуть по месту приобретения.

Отмечается, что поводом для отмены концерта могло стать недавнее заявление Лепса о поддержке защитников Донбасса. Певец вместе со своим коллегой Николаем Басковым пообещал платить по миллиону рублей военным за каждый уничтоженный танк Leopard и Abrams.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле оценили заявления певцов Григория Лепса и Николая Баскова.

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