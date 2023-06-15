«Патриотические проявления»: Песков про заявления Лепса и Баскова о миллионе за подбитый Leopard

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 66 0

В Кремле оценили заявления Лепса и Баскова о миллионе за подбитый Leopard

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Звезды российской эстрады решили поддерживать и поощрять защитников Донбасса своими способами.

В Кремле оценили заявления певцов Григория Лепса и Николая Баскова, которые пообещали платить бойцам по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Leopard и Abrams.

«Это патриотические проявления. Предприниматели тоже выступали с такими инициативами. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В разговоре с журналистами он добавил, что данная тема обсуждалась на встрече Владимира Путина с военкорами. Президент сдела себе пометку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артисты объяснили свое решением тем, что хотят вносить вклад для российских бойцов.

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